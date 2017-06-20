Работа в выходные и праздничные дни не будет считаться сверхурочной

Беременные женщины, мамы с детьми до 14 лет или инвалидами до 18 лет, а также люди, ухаживающие за больным родственником, смогут работать по договоренности с работодателем не каждый день и не по восемь часов, а меньше.

Работник сможет оговорить с работодателем, в течение какого срока ему будет удобно трудиться неполное время и в каком именно графике.

Кроме того, работа в выходные и праздничные дни не будет учитываться как сверхурочная, потому что она и так оплачивается в двойном размере. А если человеку пришлось работать в праздник, то ему оплатят не весь день, а столько часов, сколько он трудился.

Впрочем, появление в Трудовом кодексе этих пунктов не означает, что раньше все было иначе. На самом деле это уже прописано в нормативно-правовой базе, утвержденной еще во времена Советского Союза и никем не отменной до настоящего времени. Другое дело, что "старых" актов применяется много, несмотря на то, что часть из них морально устарела. И правительством было принято решение провести их "ревизию". Документы, не потерявшие своей актуальности, осовремениваются и фиксируются в современном законодательстве. А совсем "отставшие от жизни" уйдут в небытие.

Принятые поправки - как раз шаг по закреплению "правильных" положений в законодательстве, чтобы ни у кого не было соблазна избегать их соблюдение, считают эксперты.

Профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Любовь Храпылина считает, что самый верный способ отрегулировать взаимоотношения между работниками и работодателями - четко закрепить все нормы в Трудовом кодексе. "До недавнего времени многое регулировалось лишь подзаконными актами, поэтому у работодателей возникал простор для фантазии, - поясняет Храпылина. - Трудовой кодекс - это документ прямого действия. Хорошо, что, наконец-то, в нем начинают прописывать порядки для неполного рабочего времени и неполной рабочей недели. Надо эту работу продолжить. Ведь сейчас работодатель может сократить количество рабочих часов в неделю, но заставлять сотрудника приезжать на работу каждый день на 2-3 часа. Это крайне неэффективно, ведь если рабочая неделя сокращена, то уменьшена и зарплата. Человек просто больше денег и сил потратит на дорогу. Надо устанавливать оптимальный для всех график работы: например, работать несколько дней в неделю по столько-то часов".

Важный момент: оплата за работу в праздничные и выходные дни. По словам эксперта, сегодня 70 процентов работников трудятся и в праздничные и выходные, но им не спешат оплачивать работу в двойном размере, как предусмотрено законами. Теперь это делать придется.

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