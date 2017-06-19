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Аномальное лето снизит урожай и разгонит инфляцию
Минэкономразвития сообщило об "отклонении инфляции в большую сторону от прогноза на 0,1-0,2 процентных пункта”. Причина одна - аномальная непогода.
"У нас уже на 20% будет урожай ниже, - заявил директор крупнейшего подмосковного хозяйства "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин. - Морозы убили цветоносы, пчелы не летают в такую погоду, опыления нет. Естественно, урожай будет меньше и не такой крупный, как хотелось бы.. Сейчас все растения угнетены холодом. Это 100% скажется на урожае…"
В мае годовая инфляция затормозилась на апрельском уровне в 4,1%, хотя обычно в конце весны на рынок поступает ранний урожай, и он снижает годовой уровень прироста цен. По данным Росстата, во вторую неделю июня цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,2%, тогда как годом ранее - всего на 0,3%. Сильнее всего дорожают капуста, морковь, картофель и яблоки. Но затяжные дожди могут привести и к неурожаю картофеля.
Неизвестно, как отразятся холода и дожди на урожае зерновых, но прогнозы не в нашу пользу. Директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов настроен пессимистично: "Погодные условия хуже, чем в прошлом году, поэтому урожай будет значительно ниже. Хорошо, если будет 100 млн тонн… А это скажется на ценах…"
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