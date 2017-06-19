Аномальное лето снизит урожай и разгонит инфляцию

Минэкономразвития сообщило об "отклонении инфляции в большую сторону от прогноза на 0,1-0,2 процентных пункта”. Причина одна - аномальная непогода.

"У нас уже на 20% будет урожай ниже, - заявил директор крупнейшего подмосковного хозяйства "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин . - Морозы убили цветоносы, пчелы не летают в такую погоду, опыления нет. Естественно, урожай будет меньше и не такой крупный, как хотелось бы.. Сейчас все растения угнетены холодом. Это 100% скажется на урожае…"

В мае годовая инфляция затормозилась на апрельском уровне в 4,1%, хотя обычно в конце весны на рынок поступает ранний урожай, и он снижает годовой уровень прироста цен. По данным Росстата, во вторую неделю июня цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,2%, тогда как годом ранее - всего на 0,3%. Сильнее всего дорожают капуста, морковь, картофель и яблоки. Но затяжные дожди могут привести и к неурожаю картофеля.