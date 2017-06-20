Обувь за 50 тысяч рублей делают поляки с зарплатой 130 евро

The Guardian рассказала о секретной фабрике Louis Vuitton в Румынии, где делают брендовую итальянскую обувь.

Завод находится в маленьком городе Чиснэдие у подножия Южных Карпат. Руководство фабрики прилагало все усилия, чтобы не допустить идентификации производства. На здании нет никаких логотипов или упоминаний бренда, внешние стены завода просто окрашены в серый цвет. На воротах указано название Somarest - малоизвестная дочерняя компания LVMH. Однако внутри повсюду на витринах стоят проведения Louis Vuitton, на стеклянных полках можно увидеть как легендарную обувь, так и сумки.

Компания открыла завод в Чиснэдие в 2002 году для того, чтобы сохранить высокую прибыль и снизить издержки на производство. К 2004 году здесь производили около 1500 пар обуви в неделю. Второй завод LV открыл в городе Авриге в 2009 году. На данный момент на этих заводах работают более 730 местных жителей.

По словам пресс-секретаря завода, старшие менеджеры являются французами. Материалы, которые используют в производстве также импортируются из Франции. После сборки в Румынии товар экспортируют во Францию и Италию, где завершают работу и пришивают к обуви подошву.

В соответствии с законодательством ЕС подошва обуви всегда пришивается после того, как товар экспортируется обратно в страну производителя. Таким образом румынская обувь LV может законно претендовать на ярлыки «сделано в Италии» и «сделано во Франции».

Отмечается, что работники фабрики обучаются ремеслу на месте, всю обувь шьют вручную. За работу им платят около 130 евро в месяц.

Самая дорогая пара туфель марки Louis Vuitton из кожи крокодила стоит 630 тысяч рублей. Самой дешевой обувью бренда являются шлепанцы за 26 тысяч рублей. В России средняя цена на обувь Louis Vuitton составляет приблизительно 50 тысяч рублей.