Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен отказался принимать аргумент противников проекта "Северный поток-2", считающих, что он может оставить Украину без доходов от транзита российского газа. Об этом он заявил в комментарии Der Spiegel

"Это не наша задача как компании консолидировать бюджет Украины", — подчеркнул он.

Мерен также указал на плохое состояние украинской газотранспортной системы. По его словам, на протяжении десятилетий европейские потребители платили миллиарды за транзит газа через Украину, но эти деньги Киев тратил "на что угодно, только не на обслуживание трубопроводов".

Wintershall рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2", невзирая на сопротивление. "Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, — Россия", — пояснил Мерен.