Решение Сената США обрушило рынок российских акций

Finanz Стоимость российских акций снизилась на 340 миллиардов рублей на фоне новых санкций, введенных США против России. Об этом сообщает

Издание отмечает, что на падение рынка акций также повлияла очередная волна снижения цен на нефть.

В частности, на торгах 15 июня индекс ММВБ рухнул на 2,94 процента, а входящие в него компании подешевели на 320 миллиардов рублей. Таким образом, индекс обновил свой антирекорд с января 2016 года.

Сильнее всего падали акции госбанков, в отношении которых американцы ужесточили ограничения на валютные кредиты. Максимальный срок займов для них будет сокращен с 30 до 14 дней. Акции Сбербанка подешевели на 123 миллиарда рублей (4,4 процента) за пять часов торгов, ВТБ - на 16 миллиардов рублей (2,1 процента).

Значительно подешевели и акции «Роснефти» , которой из-за санкций также сократят срок валютных кредитов (с 90 до 30 дней). Компания подешевела на три процента, до минимума с марта 2016 года.

Заместитель гендиректора по инвестициям «Универ Капитала» Дмитрий Александров заявил в комментарии Finanz, что российский рынок падает почти без остановок шесть месяцев подряд, «и ситуация уже напоминает 2008-й год».

Четырнадцатого июня американские сенаторы дополнили документ о санкциях против Ирана ограничениями в отношении России. Они объяснили новые санкции «вмешательством Москвы в президентские выборы».

Документ, среди прочего, предусматривает запрет на предоплату за российские товары и сырье со стороны западных покупателей. По мнению сенаторов, это поможет перекрыть возможности для скрытого кредитования российских компаний, которые находятся под санкциями.