В России резко выросли цены на бензин

Впервые в России стоимость литра бензина Аи-95 превысила 40 рублей. Об этом сообщается на сайте Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго.

Таким образом, средняя цена за одну неделю поднялась на 9 копеек. Литр бензина Аи-92 также подорожал до 37,35 рублей. Стоимость летнего дизтоплива выросла на 8 копеек до 28,17 рублей.

Сильнее всего Аи-95 подорожал на Урале, в Центральном округе и в Сибири.

Аи-92 более всего подорожал в Сибирском округе, где литр топлива за неделю вырос на 36 копеек.

По данным экспертов, в Алтайском крае, Иркутской области и на Алтае цена на Аи-92 подскочила более чем на 50 копеек.

Максимальный рост был зафиксирован в Туве, где бензин подорожал на 86 копеек.