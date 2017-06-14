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В России резко выросли цены на бензин
Впервые в России стоимость литра бензина Аи-95 превысила 40 рублей. Об этом сообщается на сайте Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго.
Таким образом, средняя цена за одну неделю поднялась на 9 копеек. Литр бензина Аи-92 также подорожал до 37,35 рублей. Стоимость летнего дизтоплива выросла на 8 копеек до 28,17 рублей.
Сильнее всего Аи-95 подорожал на Урале, в Центральном округе и в Сибири.
Аи-92 более всего подорожал в Сибирском округе, где литр топлива за неделю вырос на 36 копеек.
По данным экспертов, в Алтайском крае, Иркутской области и на Алтае цена на Аи-92 подскочила более чем на 50 копеек.
Максимальный рост был зафиксирован в Туве, где бензин подорожал на 86 копеек.
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