Озвучены детали предлагаемых санкций США против России

Озвучены детали законопроекта, принятого Сенатом США для усиления давления на Иран и Россию. В соответствии с документом, через 180 дней после его вступления в силу президент США должен распространить санкции на тех, кто вовлечен в «значительные транзакции» с представителями разведывательных служб или оборонного сектора России. Действие санкций не распространяется на тех, кто был связан с транзакциями до принятия документа.

Также хозяин Белого дома должен ввести санкции против тех, кто оказывает «значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» Дамаску. Исключение делается для космической сферы. Кроме того, документ принят, чтобы придать статус закона санкциям, введенным бывшей администрацией США , то есть лишить администрацию Дональда Трампа самостоятельно отменить их, как и в целом смягчать санкции, передает ТАСС . По замыслу сенаторов, Трампу придется убедить Конгресс США , что Россия изменила политику. Кроме того, он должен будет составить список конкретных лиц, которых предлагается вывести из-под санкций. На оценку предложений Трампа Конгрессу отводится месяц.

Санкции грозят и тем, кто предоставляет «товары, услуги, технологии, информацию или поддержку» для строительства российских трубопроводов для экспорта топлива. Этот пункт законопроекта распространяется на объекты «справедливая рыночная стоимость» которых не меньше 1 млн долларов, а также на объекты, стоимость которых за год достигает 5 млн долларов. Кроме того, Трампа хотят обязать распространять санкции на иностранцев, которые делают «значительные» вложения в добычу нефти Россией, при условии, что такие санкции не вредят американским национальным интересам.

Еще один пункт для введения санкций – «незаконное получение прибыли» в результате «приватизации государственных активов» в России. Санкции применяются к тем, кто вкладывает в приватизацию не менее 10 млн долларов. Нарушителям санкций грозит отказ в американских кредитах свыше 10 млн долларов в течение 12 месяцев. Также их могут лишить лицензии на экспорт и поддержки Экспортно-импортного банка США.

В законопроекте прописано, что Вашингтон должен выступать против реализации проекта «Северный поток - 2». Внешнеполитическому ведомству США предписывается активнее добиваться от Европы «диверсификации и либерализации» энергетических рынков. При этом приоритет отдается экспорту американского сырья. Кроме того, резко сокращается срок проведение транзакций и сделок, накладываются новые ограничения на компании в энергетической сфере, сделки с иностранными партнерами должны заключаться максимум за месяц.

Накануне Сенат Конгресса США проголосовал за одобрение законопроекта относительно новых санкций в отношении России и Ирана.