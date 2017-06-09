Терминалы Сбербанка вышли из строя

Около 17.00 в пятницу, 9 июня, произошел масштабный сбой при обслуживании банковских карт. Перестали работать POS-терминалы Сбербанка : корреспонденту «Ведомостей» не удалось расплатиться в нескольких торговых точках, которые обслуживает Сбербанк. В колл-центре банка рассказали, что есть сложности с работой карт во всех каналах обслуживания Сбербанка.

В колл-центре Газпромбанка автоответчик сообщил, что «возможны затруднения на стороне Сбербанка при проведении операций по пластиковым картам в устройствах данного банка». Сотрудник колл-центра Альфа банка заявил, что временно не проходят платежи по картам, поскольку на стороне Сбербанка проблема со списаниями.

В колл-центре « ВТБ 24 » заявили, что его POS-терминалы не работают по техническим причинам.

По словам собеседника «Ведомостей» на платежном рынке, проблема связана только с работой терминалов Сбербанка. Однако в колл-центре Райффазенбанка, Юникредитбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка «Ведомостям» сообщили, что расплатиться не удается из-за проблем с картами самих банков.

Время ожидания в колл-центрах крупнейших банков сейчас составляет более 10 минут. «Сейчас очень много обращаются к нам клиентов с жалобами на проблемы с платежами, это массовой технический сбой. Мы пока что не видим причины произошедшего», - сообщил «Ведомостям» сотрудник колл-центра «Открытия». Он объяснил, что именно большим количеством звонков клиентов вызвано длительное ожидание ответа оператора.

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