Названа причина бегства российских летчиков

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов заявил, что российские пилоты массово уезжают работать в Азию из-за хорошего соцпакета. Об этом сообщает Russia Today. По его словам, высокие зарплаты не являются главной причиной «оттока» летчиков. «Не так зарплата привлекает, как замечательный социальный пакет, где учтено все. Например, командир корабля говорит, что поедет с семьей, для которой сразу же предоставляют разные льготы, жилье. Или он просит вахтовый метод, когда неделю летает - а неделю может проводить дома, в России, причем зарубежные компании с удовольствием идут ему навстречу», - отметил Смирнов.

Он добавил, что иностранные компании также предоставляют пилотам «великолепное медицинское обслуживание» и служебный автомобиль, который подвозит летчиков прямиком к аэропорту.

По мнению Смирнова, необходимо, чтобы в России поняли, что в авиационном транспорте существует «мощнейшая конкуренция» за сотрудников. «И в ней необходимо участвовать, создавать для командиров кораблей такие условия, чтобы на предложение того же Китая они говорили, что российский Минтранс предложил условия лучше», - подчеркнул он.