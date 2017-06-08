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Рубль получил штормовое предупреждение: наступает тяжелый период
Фото: Геннадий Черкесов
Недавнее решение основных добывающих стран о продлении моратория на добычу нефти особенно не повлияло ни на баррель, котировки которого провалились ниже $48, ни на российскую валюту — ее курс все так же колеблется в районе 56–57 рублей за доллар. А вот что будет дальше? Есть диаметрально противоположные прогнозы. Согласно одним, наши денежные знаки будут постепенно дешеветь и сместятся до отметки в 60 рублей за доллар. По другим прогнозам, американскую экономику скоро постигнет кризис и «зеленый» будет стоить 50 рублей.
С момента продления соглашения «ОПЕК+» о сохранении нынешних объемов нефти российский рынок пережил два главных события: «черное золото» вопреки оптимистичным прогнозам рухнуло ниже $48, тогда как рубль удержал свои позиции на отметке 56–57 рублей за доллар.
Казалось бы, первое событие должно было бы привести курс рубля к обратным результатам. Тем не менее, как утверждает управляющий директор «БКС Ультима» Станислав Новиков, апокалиптического сценария не случилось — отсюда относительно ровная реакция рубля. «Картелю не нужен бурный рост нефтяных цен — это будет способствовать сланцевой добыче в США. Впрочем, резкого падения производства также не требуется. Нужны сбалансированность и стабильность», — отмечает эксперт.
Это равновесие может быть достигнуто. Даже невзирая на разгоревшийся на Ближнем Востоке дипломатический конфликт, который многие считают чересчур рискованным для соблюдения условий нефтяной сделки. Доля Катара, с которым многие члены ОПЕК разорвали политические и торговые отношения, является одной из самых незначительных в картеле, а сценарий дипломатического урегулирования превалирует над дальнейшей эскалацией. Доха поддерживает сотрудничество с Москвой — глава МИД Катара Мухаммед Бин Абдурахман Аль-Тани собирается посетить Москву для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. «Есть основания надеяться, что в ближайшие 6–9 месяцев баррель останется в диапазоне $45–60», — предполагает Станислав Новиков.
Вместе с тем у рубля все равно остается достаточно много противников. В том числе вероятное повышение процентных ставок по итогам заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 13–14 июня. В перспективе это может повысить стоимость доллара, что окажет дополнительное давление на нефть.
Кроме того, на 16 июня намечено очередное заседание совета директоров российского ЦБ, где также может быть изменена учетная ставка — только в сторону понижения. Стоимость кредитов в таком случае снизится, что может негативно сказаться на курсе российской валюты.
Еще один отрицательный для рубля фактор — увеличение объема покупки валюты со стороны Минфина и ЦБ. В период с 10 мая по 6 июня на эти цели ушло всего 8,5 млрд рублей, тогда как в предстоящем месяце объем интервенций превысит 45 млрд.
«Для рубля наступает довольно тяжелый период. ЦБ размышляет над тем, чтобы увеличить шаг снижения ключевой ставки, Минфин увеличивает объем валютных интервенций в 5 раз, население активно скупает валюту в преддверии начала сезона отпусков. Курс рубля будет постепенно снижаться и к концу лета ослабнет до 58,5 рубля за доллар», — полагает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. По другим прогнозам, стоимость «зеленого» грозит сдвинуться до 60 рублей, а у евро есть шанс пересечь границу в 67 рублей.
Впрочем, болельщикам рубля пока рано падать духом. На Западе также есть свои пессимисты. Так, по мнению американского инвестора Джима Роджерса, бывшего партнера Джорджа Сороса, в 2018 году, а возможно, уже в конце 2017-го, американская экономика столкнется с масштабным кризисом. Его причиной могут стать, в частности, проблемы пенсионных фондов США. По оценке Bloomberg, в настоящее время объем недофинансирования по их обязательствам приблизился к $2 трлн, а в ближайшие месяцы эта сумма может вырасти втрое — до $6 трлн. Если прибавить к этому серьезную переоценку акций американских компаний и потенциальную возможность падения их котировок, то коллапс экономики США в недалеком будущем приобретает все более реальные очертания.
В случае реализации этого прогноза на первых порах доллар будет расти в цене, однако затем инвесторы утратят к нему интерес и перейдут к более привлекательным валютам, в числе которых будет и наш родной рубль. Тогда его курс имеет шансы серьезно укрепиться — возможно, даже до 50 рублей за доллар.
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