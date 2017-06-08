Рубль получил «штормовое предупреждение»: наступает тяжелый период

Недавнее решение основных добывающих стран о продлении моратория на добычу нефти особенно не повлияло ни на баррель, котировки которого провалились ниже $48, ни на российскую валюту — ее курс все так же колеблется в районе 56–57 рублей за доллар. А вот что будет дальше? Есть диаметрально противоположные прогнозы. Согласно одним, наши денежные знаки будут постепенно дешеветь и сместятся до отметки в 60 рублей за доллар. По другим прогнозам, американскую экономику скоро постигнет кризис и «зеленый» будет стоить 50 рублей.

С момента продления соглашения « ОПЕК +» о сохранении нынешних объемов нефти российский рынок пережил два главных события: «черное золото» вопреки оптимистичным прогнозам рухнуло ниже $48, тогда как рубль удержал свои позиции на отметке 56–57 рублей за доллар.

Казалось бы, первое событие должно было бы привести курс рубля к обратным результатам. Тем не менее, как утверждает управляющий директор «БКС Ультима» Станислав Новиков , апокалиптического сценария не случилось — отсюда относительно ровная реакция рубля. «Картелю не нужен бурный рост нефтяных цен — это будет способствовать сланцевой добыче в США. Впрочем, резкого падения производства также не требуется. Нужны сбалансированность и стабильность», — отмечает эксперт.

Это равновесие может быть достигнуто. Даже невзирая на разгоревшийся на Ближнем Востоке дипломатический конфликт, который многие считают чересчур рискованным для соблюдения условий нефтяной сделки. Доля Катара, с которым многие члены ОПЕК разорвали политические и торговые отношения, является одной из самых незначительных в картеле, а сценарий дипломатического урегулирования превалирует над дальнейшей эскалацией. Доха поддерживает сотрудничество с Москвой — глава МИД Катара Мухаммед Бин Абдурахман Аль-Тани собирается посетить Москву для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым . «Есть основания надеяться, что в ближайшие 6–9 месяцев баррель останется в диапазоне $45–60», — предполагает Станислав Новиков.

Вместе с тем у рубля все равно остается достаточно много противников. В том числе вероятное повышение процентных ставок по итогам заседания Федеральной резервной системы , которое пройдет 13–14 июня. В перспективе это может повысить стоимость доллара, что окажет дополнительное давление на нефть.

Кроме того, на 16 июня намечено очередное заседание совета директоров российского ЦБ , где также может быть изменена учетная ставка — только в сторону понижения. Стоимость кредитов в таком случае снизится, что может негативно сказаться на курсе российской валюты.

Еще один отрицательный для рубля фактор — увеличение объема покупки валюты со стороны Минфина и ЦБ. В период с 10 мая по 6 июня на эти цели ушло всего 8,5 млрд рублей, тогда как в предстоящем месяце объем интервенций превысит 45 млрд.

«Для рубля наступает довольно тяжелый период. ЦБ размышляет над тем, чтобы увеличить шаг снижения ключевой ставки, Минфин увеличивает объем валютных интервенций в 5 раз, население активно скупает валюту в преддверии начала сезона отпусков. Курс рубля будет постепенно снижаться и к концу лета ослабнет до 58,5 рубля за доллар», — полагает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев . По другим прогнозам, стоимость «зеленого» грозит сдвинуться до 60 рублей, а у евро есть шанс пересечь границу в 67 рублей.

Впрочем, болельщикам рубля пока рано падать духом. На Западе также есть свои пессимисты. Так, по мнению американского инвестора Джима Роджерса , бывшего партнера Джорджа Сороса , в 2018 году, а возможно, уже в конце 2017-го, американская экономика столкнется с масштабным кризисом. Его причиной могут стать, в частности, проблемы пенсионных фондов США. По оценке Bloomberg , в настоящее время объем недофинансирования по их обязательствам приблизился к $2 трлн, а в ближайшие месяцы эта сумма может вырасти втрое — до $6 трлн. Если прибавить к этому серьезную переоценку акций американских компаний и потенциальную возможность падения их котировок, то коллапс экономики США в недалеком будущем приобретает все более реальные очертания.

В случае реализации этого прогноза на первых порах доллар будет расти в цене, однако затем инвесторы утратят к нему интерес и перейдут к более привлекательным валютам, в числе которых будет и наш родной рубль. Тогда его курс имеет шансы серьезно укрепиться — возможно, даже до 50 рублей за доллар.