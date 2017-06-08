Главные события у вас в почте
Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения к 2020 году
Прогноз социально-экономического развития России предусматривает усиление некоторых опасных тенденций в сфере пенсионного обеспечения, говорится в экспертном заключении Высшей школы экономики на поправки в бюджет 2017 года.
«Рассматриваемый прогноз предусматривает усиление некоторых опасных тенденций в сфере пенсионного обеспечения. Согласно сценарию «Базовый» страховые пенсии в реальном выражении после снижения на 6,1% за 2015-2016 годы вырастут на 1,4% в 2017 году и снизятся на 0,2% за 2018-2020 годы. Таким образом, пенсии в реальном выражении по итогам 2020 года в рамках заложенных параметров индексации будут лишь на 1% больше уровня 2016 года, то есть практически не восстановятся после кризисного падения и не будут иметь тенденцию к восстановлению. Уровень пенсии в реальном выражении в 2020 году останется на 5% ниже, чем в 2014 году», - говорится в экспертном заключении.
Кроме того, экономисты ВШЭ отмечают, что соотношение средней страховой пенсии к прожиточному минимуму пенсионера в 2017-2020 годах продолжит сокращаться. Так, в 2020 году этот показатель составит 159%, в 2017 году он оценивается в 162%, в то время как в 2012 году он составлял 181%. Кроме того, эксперты отмечают, что заложенные в прогноз МЭР параметры индексации пенсий приведут к снижению относительной обеспеченности пенсионеров.
Оставить комментарий