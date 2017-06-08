Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения к 2020 году

Прогноз социально-экономического развития России предусматривает усиление некоторых опасных тенденций в сфере пенсионного обеспечения, говорится в экспертном заключении Высшей школы экономики на поправки в бюджет 2017 года.

«Рассматриваемый прогноз предусматривает усиление некоторых опасных тенденций в сфере пенсионного обеспечения. Согласно сценарию «Базовый» страховые пенсии в реальном выражении после снижения на 6,1% за 2015-2016 годы вырастут на 1,4% в 2017 году и снизятся на 0,2% за 2018-2020 годы. Таким образом, пенсии в реальном выражении по итогам 2020 года в рамках заложенных параметров индексации будут лишь на 1% больше уровня 2016 года, то есть практически не восстановятся после кризисного падения и не будут иметь тенденцию к восстановлению. Уровень пенсии в реальном выражении в 2020 году останется на 5% ниже, чем в 2014 году», - говорится в экспертном заключении.