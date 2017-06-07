ВТБ вслед за Сбербанком снизил ставки по ипотеке

ВТБ объявил о понижении ставок по ипотеке на 0,75-0,4 п.п. — до 10% в рамках программы «Больше метров — меньше ставка», сообщает ВТБ.

«С 7 июня ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по ипотеке. Кредит на покупку готового жилья или квартиры в новостройке теперь можно оформить по ставке 10% годовых с учетом программы "Больше метров – меньше ставка"… Общее снижение ипотечных ставок ВТБ24 и розничного бизнеса ВТБ составило 0,75 п.п. для готового жилья и 0,4 п.п. для новостроек», — сообщает ВТБ.

По стандартным программам ставка по ипотеке составит 11%. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками ставки понизились до 6,5% годовых.