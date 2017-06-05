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В России подорожают загранпаспорта и права
В России может подорожать оформление заграничных паспортов и водительских прав. Речь идет о повышении цен в полтора раз. Документ находится на одобрении у правительства. Об этом сообщают «Ведомости».
Авторы законопроекта предлагают повысить пошлины за оформление водительских прав с двух тысяч рублей до трех тысяч, а за биометрические заграничные паспорта брать пять тысяч рублей, вместо нынешних трех с половиной тысяч.
Кроме того, предлагается повысить до 1500 рублей стоимость оформления пластикового удостоверения о регистрации машины. Инициатором законопроекта выступило министерство внутренних дел России. В случае, если кабинет министров одобрит предложение, законопроект поступит в Государственную думу.
В 2016 году в федеральный бюджет от государственных пошлин поступило 94,2 миллиарда рублей. Повышение стоимости оформления документов увеличит поступления на 44 миллиарда рублей.
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