В России подорожают загранпаспорта и права

В России может подорожать оформление заграничных паспортов и водительских прав. Речь идет о повышении цен в полтора раз. Документ находится на одобрении у правительства. Об этом сообщают «Ведомости»

Авторы законопроекта предлагают повысить пошлины за оформление водительских прав с двух тысяч рублей до трех тысяч, а за биометрические заграничные паспорта брать пять тысяч рублей, вместо нынешних трех с половиной тысяч.

В 2016 году в федеральный бюджет от государственных пошлин поступило 94,2 миллиарда рублей. Повышение стоимости оформления документов увеличит поступления на 44 миллиарда рублей.

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