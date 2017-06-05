Набиуллина назвала инфляцию главным врагом доступного кредита

Главной причиной высоких процентных ставок по кредитам является инфляция, а не величина ключевой ставки ЦБ , сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина , выступая с докладом в Госдуме

«Мы аккуратно подходим к снижению ставки. Потому что у нас высокие инфляционные ожидания... Нам часто говорят, что мы должны быстрее снижать ключевую ставку, чтобы стал кредит доступным. Мы не разделяем эту точку зрения. Реальный враг доступного кредита — это высокая инфляция. Именно уровень инфляции в первую очередь закладывают банки в ставки по кредитам», — пояснила она.