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Набиуллина назвала инфляцию главным врагом доступного кредита

Назван главный враг доступного кредита
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Главной причиной высоких процентных ставок по кредитам является инфляция, а не величина ключевой ставки ЦБ, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая с докладом в Госдуме.
«Мы аккуратно подходим к снижению ставки. Потому что у нас высокие инфляционные ожидания... Нам часто говорят, что мы должны быстрее снижать ключевую ставку, чтобы стал кредит доступным. Мы не разделяем эту точку зрения. Реальный враг доступного кредита — это высокая инфляция. Именно уровень инфляции в первую очередь закладывают банки в ставки по кредитам», — пояснила она.
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Эльвира Набиуллина
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