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Владимир Кехман продает единственную квартиру для расчета по долгам
Апартаменты признанного банкротом основателя группы JFC и театрального менеджера Владимира Кехмана выставлены на торги. Вырученные средства Кехман добровольно перечислит кредиторам, заверяет его представитель.
Информация о продаже апартаментов площадью 266,8 кв. м на первом этаже особняка по адресу в городе Пушкин (район Санкт-Петербурга) появилась в базе объявлений ЦИАН. Жилье обозначено как вторичное, цена — 26,281 млн руб.
Адрес, площадь жилья, а также фотографии свидетельствуют о том, что апартаменты принадлежат основателю некогда крупнейшего холдинга по импорту бананов JFC, худруку Михайловского театра и директору Новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману, который летом прошлого года был признан банкротом по иску Сбербанка. Эту информацию RNS подтвердил адвокат Кехмана Александр Антипенков.
Ранее кредиторы предлагали Кехману разменять его единственное жилье на меньшее по площади для расчета по долгам, превышающим 9 млрд руб. Экс-бизнесмен согласился на это предложение, говорит Антипенков.
«Он (Кехман. — RNS) считает нужным оказывать всяческое содействие кредиторам и готов даже, по сути, последнее, что у него есть, и что он уже и не должен отдавать, все равно им отдать, чтобы погасить хотя бы часть своих долгов», — сказал Антипинков.
По его словам, при проведении сделки будет прописано, что все деньги поступят на счет финансового управляющего.
На часть вырученных средств для Кехмана, его супруги и детей будет приобретена меньшая по площади квартира исходя из установленной минимальной нормы в 9 кв. м на человека, рассказывает представитель должника.
Единственное жилье должника не может быть принудительно изъято за долги, а средства от его продажи автоматически не поступают в конкурсную массу, потому для расчета с кредиторами Кехман должен добровольно перечислить средства, обращает внимание финансовый управляющий Михаил Бологов.
Представитель одного из крупных кредиторов Кехмана сказал RNS, что ему не известно о его намерениях отдать вырученные средства в счет долгов. Два других кредитора отказались от комментариев.
Апартаменты Кехмана представляют собой часть ранее полностью ему принадлежавшего особняка в Пушкине. Вторая часть дома площадью 892,4 кв. м перешла кредитору Сергею Рукину. На данный момент квартира пуста, в ней отсутствует какая-либо мебель. Официально Кехман зарегистрирован по адресу Михайловского театра. Кредиторы подозревали, что у Кехмана есть незадекларированная недвижимость в Англии, но финансовому управляющему подтвердить ее наличие не удалось.
В статье 446 ГПК прописано, что взыскание не может быть обращено на единственное пригодное для проживания должника жилье за исключением ипотечного. Но на практике, ссылаясь на разъяснения Конституционного суда в постановлении от 14.05.2012, суды иногда выносят решение об обращении взыскания на часть доли в единственной недвижимости, если она избыточна по площади и представляет для должника возможность уйти от финансовой ответственности, рассказывает партнер юридической фирмы «ЮСТ» Александр Боломатов.
В практике банкротств встречались случаи, когда кредиторы добивались переселения должника из единственного жилья в меньшее по площади, подтверждает руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева. «В законе существует пробел, и до сегодняшнего дня не решен вопрос с принудительной реализацией единственного жилья, обладающего высокой стоимостью и по площади многократно превышающего социальные нормы, – объясняет Литовцева. – Точно так же в законе не определено, может ли должник, проходящий банкротство, самостоятельно распоряжаться имуществом, на которое нельзя обращать взыскание. Потому должник может попытаться осуществить сделку в своих интересах, отмечает юрист: «Но если он это сделает, его действия могут быть признаны недобросовестными, и его просто могут не освободить от долгов, даже если процедура банкротства будет завершена».
Боломатов считает, что в ситуации, при которой должник хочет продемонстрировать кредиторам добросовестность, ему следует передать имущество финуправляющему, чтобы никто впоследствии не сказал, что оно продано по заниженной цене или какому-то аффилированному лицу. «Может быть должник решил продать жилье, рассудив, что на помещение может быть обращено взыскание», – не исключает Боломатов.
Литовцева не согласна с Боломатовым, что продажа единственного жилья должна осуществляться исключительно управляющим. При передаче имущества в конкурсную массу оно реализуется на торгах, а, значит, вероятнее всего будет продано с большим дисконтом. Если должник действительно захочет реализовать единственное жилье в пользу кредиторов, то выгоднее будет продать его самостоятельно по максимальной цене, а впоследствии перечислить деньги на контролируемые финуправляющим счета, указывает Литовцева.
Бологов подтверждает, что передать единственное жилье в конкурсную массу юридически непросто, поскольку этот вопрос законодательно не урегулирован.
Кехман должен кредиторам свыше на 9 млрд руб. в рамках обязательств, перешедших к нему по договорам поручительства по кредитам разорившейся группы JFC. Помимо Сбербанка (основной кредитор с требованиями на 4,3 млрд), экс-бизнесмен должен деньги «Промсвязьбанку», «Райффайзенбанку», «Юникредит банку» и другим банкам и организациям.
На данный момент финуправляющему удалось реализовать все выявленное у Кехмана имущество — запонки, икону с образом Святителя Николая Чудотворца, собственный портрет, а также права требования к ЗАО «Группа Джей эф си». После неудачных попыток продажи и уценки за них удалось выручить 209 тыс. руб. Сейчас осталось продать лишь права требования к компании на 86 млн руб., выставленные за 55 тыс. руб. После этого процедура банкротства будет завершена, должника освободят от обязательств, вместе с тем наложив ряд ограничений, в частности, запрет в течение трех лет владеть юридическими лицами и занимать руководящие должности. В период реализации имущества весь заработок Кехмана в размере около 1 млн руб. в месяц за вычетом 31,5 тыс. руб. (трех прожиточных минимумов, причитающихся Кехману и двум его несовершеннолетним детям) пополняет конкурсную массу для последующего расчета с кредиторами.
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