Владимир Кехман продает единственную квартиру для расчета по долгам

Апартаменты признанного банкротом основателя группы JFC и театрального менеджера Владимира Кехмана выставлены на торги. Вырученные средства Кехман добровольно перечислит кредиторам, заверяет его представитель.

Информация о продаже апартаментов площадью 266,8 кв. м на первом этаже особняка по адресу в городе Пушкин (район Санкт-Петербурга) появилась в базе объявлений ЦИАН . Жилье обозначено как вторичное, цена — 26,281 млн руб.

Адрес, площадь жилья, а также фотографии свидетельствуют о том, что апартаменты принадлежат основателю некогда крупнейшего холдинга по импорту бананов JFC, худруку Михайловского театра и директору Новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману, который летом прошлого года был признан банкротом по иску Сбербанка . Эту информацию RNS подтвердил адвокат Кехмана Александр Антипенков.

Ранее кредиторы предлагали Кехману разменять его единственное жилье на меньшее по площади для расчета по долгам, превышающим 9 млрд руб. Экс-бизнесмен согласился на это предложение, говорит Антипенков.

«Он (Кехман. — RNS) считает нужным оказывать всяческое содействие кредиторам и готов даже, по сути, последнее, что у него есть, и что он уже и не должен отдавать, все равно им отдать, чтобы погасить хотя бы часть своих долгов», — сказал Антипинков.

По его словам, при проведении сделки будет прописано, что все деньги поступят на счет финансового управляющего.

На часть вырученных средств для Кехмана, его супруги и детей будет приобретена меньшая по площади квартира исходя из установленной минимальной нормы в 9 кв. м на человека, рассказывает представитель должника.

Единственное жилье должника не может быть принудительно изъято за долги, а средства от его продажи автоматически не поступают в конкурсную массу, потому для расчета с кредиторами Кехман должен добровольно перечислить средства, обращает внимание финансовый управляющий Михаил Бологов

Представитель одного из крупных кредиторов Кехмана сказал RNS, что ему не известно о его намерениях отдать вырученные средства в счет долгов. Два других кредитора отказались от комментариев.

Апартаменты Кехмана представляют собой часть ранее полностью ему принадлежавшего особняка в Пушкине. Вторая часть дома площадью 892,4 кв. м перешла кредитору Сергею Рукину . На данный момент квартира пуста, в ней отсутствует какая-либо мебель. Официально Кехман зарегистрирован по адресу Михайловского театра. Кредиторы подозревали, что у Кехмана есть незадекларированная недвижимость в Англии, но финансовому управляющему подтвердить ее наличие не удалось.

В статье 446 ГПК прописано, что взыскание не может быть обращено на единственное пригодное для проживания должника жилье за исключением ипотечного. Но на практике, ссылаясь на разъяснения Конституционного суда в постановлении от 14.05.2012, суды иногда выносят решение об обращении взыскания на часть доли в единственной недвижимости, если она избыточна по площади и представляет для должника возможность уйти от финансовой ответственности, рассказывает партнер юридической фирмы «ЮСТ» Александр Боломатов

В практике банкротств встречались случаи, когда кредиторы добивались переселения должника из единственного жилья в меньшее по площади, подтверждает руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева. «В законе существует пробел, и до сегодняшнего дня не решен вопрос с принудительной реализацией единственного жилья, обладающего высокой стоимостью и по площади многократно превышающего социальные нормы, – объясняет Литовцева. – Точно так же в законе не определено, может ли должник, проходящий банкротство, самостоятельно распоряжаться имуществом, на которое нельзя обращать взыскание. Потому должник может попытаться осуществить сделку в своих интересах, отмечает юрист: «Но если он это сделает, его действия могут быть признаны недобросовестными, и его просто могут не освободить от долгов, даже если процедура банкротства будет завершена».

Боломатов считает, что в ситуации, при которой должник хочет продемонстрировать кредиторам добросовестность, ему следует передать имущество финуправляющему, чтобы никто впоследствии не сказал, что оно продано по заниженной цене или какому-то аффилированному лицу. «Может быть должник решил продать жилье, рассудив, что на помещение может быть обращено взыскание», – не исключает Боломатов.

Литовцева не согласна с Боломатовым, что продажа единственного жилья должна осуществляться исключительно управляющим. При передаче имущества в конкурсную массу оно реализуется на торгах, а, значит, вероятнее всего будет продано с большим дисконтом. Если должник действительно захочет реализовать единственное жилье в пользу кредиторов, то выгоднее будет продать его самостоятельно по максимальной цене, а впоследствии перечислить деньги на контролируемые финуправляющим счета, указывает Литовцева.

Бологов подтверждает, что передать единственное жилье в конкурсную массу юридически непросто, поскольку этот вопрос законодательно не урегулирован.

Кехман должен кредиторам свыше на 9 млрд руб. в рамках обязательств, перешедших к нему по договорам поручительства по кредитам разорившейся группы JFC. Помимо Сбербанка (основной кредитор с требованиями на 4,3 млрд), экс-бизнесмен должен деньги «Промсвязьбанку» «Райффайзенбанку» , «Юникредит банку» и другим банкам и организациям.

На данный момент финуправляющему удалось реализовать все выявленное у Кехмана имущество — запонки, икону с образом Святителя Николая Чудотворца, собственный портрет, а также права требования к ЗАО «Группа Джей эф си». После неудачных попыток продажи и уценки за них удалось выручить 209 тыс. руб. Сейчас осталось продать лишь права требования к компании на 86 млн руб., выставленные за 55 тыс. руб. После этого процедура банкротства будет завершена, должника освободят от обязательств, вместе с тем наложив ряд ограничений, в частности, запрет в течение трех лет владеть юридическими лицами и занимать руководящие должности. В период реализации имущества весь заработок Кехмана в размере около 1 млн руб. в месяц за вычетом 31,5 тыс. руб. (трех прожиточных минимумов, причитающихся Кехману и двум его несовершеннолетним детям) пополняет конкурсную массу для последующего расчета с кредиторами.