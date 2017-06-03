Инвесторы готовы вложить в крымскую экономику 290 миллиардов рублей в ближайшем будущем, сообщил министр экономического развития республики Андрей Мельников

По его словам, сумма инвестиций по подписанным соглашениям в рамках свободной экономической зоны и системы специальных инвестсоглашений между республикой и партнерами сопоставима с валовым региональным продуктом.

"Это больше чем 290 миллиардов рублей, которые инвесторы готовы вложить в крымскую экономику в течение ближайших двух-трех лет", — сказал Мельников в эфире радио Sputnik в рамках ПМЭФ.

По его словам, без потока инвестиций Крым так и останется регионом с устарелой инфраструктурой.

"Мы хотим сделать из Крыма современную территорию", — подчеркнул министр.