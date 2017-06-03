Мень сообщил о разработке законопроекта по уплате маткапиталом ипотеки

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что законопроект, который позволит направлять материнский капитал на уплату ежемесячных платежей по ипотеке, находится в разработке. Об этом он сообщил в интервью "Газете.Ru"

"Да, работа ведется в этом направлении, поскольку, как правило, материнский капитал очень часто используется семьями для улучшения жилищных условий, и сегодня ипотека, конечно, серьезный инструмент для того, чтобы люди смогли улучшить свои жилищные условия", - ответил Мень на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что правительство разрешило использовать материнский капитал для покупки жилья в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.