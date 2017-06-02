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ЦБ: текущий пенсионный возраст основан на устаревших данных
В России нынешние параметры выхода на пенсию устарели, пенсионный возраст должен повышаться. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, сообщает РИА Новости.
«Мне кажется, даже для самих людей слышать в 55 лет для женщин, в 60 для мужчин, что они должны уйти на пенсию по старости, для человека должно быть неприятно», — заявил Швецов.
Свое заявление Швецов сделал на Петербургском международном экономическом форуме. Повышение пенсионного возраста чиновник объяснил увеличением так называемого срока дожития (средняя продолжительность жизни после выхода на пенсию). По мнению Швецова, возраст выхода на пенсию – «это вопрос калибровки».
31 мая Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина предложил с 2019 года ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода – до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. По словам авторов инициативы, данная мера поможет увеличить размер пенсий в реальном выражении на 30% к 2024 году. Программа была представлена президенту России Владимиру Путину. Средняя продолжительность жизни в России для мужчин – 67 лет, для женщин – 77,3.
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