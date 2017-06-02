ЦБ: текущий пенсионный возраст основан на устаревших данных

«Мне кажется, даже для самих людей слышать в 55 лет для женщин, в 60 для мужчин, что они должны уйти на пенсию по старости, для человека должно быть неприятно», — заявил Швецов.

Свое заявление Швецов сделал на Петербургском международном экономическом форуме. Повышение пенсионного возраста чиновник объяснил увеличением так называемого срока дожития (средняя продолжительность жизни после выхода на пенсию). По мнению Швецова, возраст выхода на пенсию – «это вопрос калибровки».