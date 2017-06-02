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S&P отозвало рейтинг России
Компания S&P отозвала долгосрочный рейтинг России. Решение было принято в связи с изменившимися правилами работы рейтинговых агентств. Об этом сообщает ТАСС.
«S&P Global Ratings отзывает рейтинги по российской национальной шкале, ранее присвоенные 104 эмитентам и 48 выпускам долговых обязательств», - говорится в сообщении.
Рейтинги по национальной шкале были отозваны у «Роснано», Газпромбанка, банка ВТБ, «Согаза», «Ингосстраха», Промсвязьбанка, банка «Возрождение», Альфа-банка, «Мосэнерго», «Лукойла», «Новатэка», «Русгидро», «Россети», группы «ПИК», «Уралкалия», «Детского мира» и ряда других компаний.
Согласно сообщению S&P, отзыв рейтингов по национальной шкале не отразится на рейтингах эмитентов по международной шкале.
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