S&P отозвало рейтинг России

Компания S&P отозвала долгосрочный рейтинг России. Решение было принято в связи с изменившимися правилами работы рейтинговых агентств. Об этом сообщает ТАСС

«S&P Global Ratings отзывает рейтинги по российской национальной шкале, ранее присвоенные 104 эмитентам и 48 выпускам долговых обязательств», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению S&P, отзыв рейтингов по национальной шкале не отразится на рейтингах эмитентов по международной шкале.