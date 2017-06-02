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Россия возобновила переговоры по «Южному потоку»
Переговоры по строительству газопровода «Южный поток» возобновлены. В них примут участие российская, болгарская и венгерская стороны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает «Лента.ру».
Сийярто добавил, что Будапешт проведет переговоры по поводу газопровода с властями Европейского союза и Болгарии. В настоящий момент обсуждается проект меньшей мощности, чем планировалось изначально. Газопровод «Южный поток» должен был пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словению и Италию. Проект был заморожен в декабре 2014 года в связи с неоднозначной позицией болгарских властей по поводу строительства на их территории части газопровода. Стоимость «Южного потока» оценивалась в 15,5 миллиарда евро. Предполагалось, что по нему в Европу будут доставляться 67 миллиардов кубометров газа в год.
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