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В ЦБ рассказали, когда пятница станет выходным днем
Пятницу могут объявить выходным днем через 15 лет, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, слова которого приводит "Газета.ru".
Швецов считает, что к этому приведет повышение производительности труда и внедрение роботов. "Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди", — сказал он.
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