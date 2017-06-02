В ЦБ рассказали, когда пятница станет выходным днем

Швецов считает, что к этому приведет повышение производительности труда и внедрение роботов. "Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди", — сказал он.