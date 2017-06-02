Денег на всех пенсионеров не хватит

Пенсионные системы в развитых странах в ближайшем будущем перестанут быть сбалансированными, так как темпы увеличения продолжительности жизни обгоняют темпы прироста пенсионных накоплений, необходимых для поддержания доходов на уровне прожиточного минимума. Такие выводы содержатся в докладе экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Как отмечается в докладе, родившиеся в 2017 году с высокой вероятностью будут жить более ста лет, однако до сих пор неизвестно, как такая долгая жизнь будет обеспечена в финансовом плане. В будущем население развитых стран будет проводить на пенсии существенно больше времени, однако все современные пенсионные системы рассчитаны не более чем на 10-15 лет жизни за счет пенсионных выплат. Кроме того, если сейчас в мире на одного пенсионера приходиться восемь работающих, то к 2050 году это соотношение изменится до "один к четырем".

Пенсионные системы сталкиваются еще с одной проблемой. В последнее десятилетие постоянная инвестиционная доходность основных финансовых инструментов, применяемых для сохранения пенсионных накоплений -- акций и облигаций, была ниже исторически сложившихся (3-5% и 1-3% соответственно). Одновременно со снижением доходности накоплений росла стоимость управления пенсионными средствами. Низкая финансовая грамотность, в свою очередь, привела к тому, что хотя половина пенсионных программ в мире представляет собой индивидуальные пенсионные планы, в среднем будущие пенсионеры вносят на свои счета на 10-15% меньше рекомендованных сумм. В результате, по оценке авторов доклада, разрыв между фактическим и необходимым размером пенсионных накоплений растет. В целом по развитым странам он достигает $70 трлн, что в полтора раза выше их совокупного ВВП. К 2050 году, увеличиваясь ежегодно на 5%, дефицит достигнет $400 трлн.

Наибольший дефицит пенсионных средств -- в США, если в 2015 году он составлял $28 трлн, то к 2050 году он вырастет до $137 трлн. Наименьший показатель у Австралии -- в этой стране дефицит пенсионных накоплений сейчас составляет $1 трлн, в 2050 году он будет на уровне $9 трлн. Наиболее высокими темпами пенсионный дефицит растет в Индии и Китае -- на 10% и 7% соответственно, наименьшими -- в Японии (2%), Нидерландах (4%) и Великобритании (4%).