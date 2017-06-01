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Главные события четверга

Максакова об убийстве Саакашвили, 30-градусная жара в Москве и другие события дня
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В Санкт-Петербурге начал работу экономический форум

Фото: РИА Новости

1 июня в Санкт-Петербурге открывается XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участниками форума станут около 12 тыс. человек.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

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С 1 июня 2017 года Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам, которые выдаются на приобретение новостроек, на 0,2-0,75 п. п. Снижение по остальным базовым ипотечным предложениям организации произойдет с 5 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Сбербанка.
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В России десятки тысяч таксистов не вышли на работу
Зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что 1 июня на работу не смогли выйти тысячи таксистов, не имеющих прав российского образца. Об этом сообщает «Интерфакс». Читать далее
Путин рассказал то, о чем все молчат
Президент РФ Владимир Путин заявил, что молчание мировой общественности по теме ПРО и двойные стандарты приводят к гонке вооружений. Об этом сообщает ТАСС.
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Charlie Hebdo изобразил Макрона щенком

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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на встречу президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, изобразив последнего щенком.
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Крым отказался от украинского интернет-трафика
Крым после технического сбоя полностью отказался от украинского интернет трафика, заявил министр внутренней политики, информации и связи республики вице-премьер Дмитрий Полонский.
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Максакова заговорила об убийстве Саакашвили
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что была свидетелем разговора о готовившемся покушении на бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телеканал ZIK.
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Россия в рейтинге ФИФА опустилась на рекордно низкое место

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Сборная России по футболу установила новый антирекорд в рейтинге FIFA, опустившись на 63-е место. Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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Тридцатиградусная жара придет в Москву
Синоптики заявили, что уже на следующей неделе начнется жаркое лето. Специалисты обещают повышение температуры до 30 градусов. Об этом со ссылкой на специалиста погодного центра «Фобос» сообщает РИА Новости.
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Санкт-Петербург
ИТАР-ТАСС РИА Новости
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