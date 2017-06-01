Главные события четверга

В Санкт-Петербурге начал работу экономический форум

1 июня в Санкт-Петербурге открывается XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участниками форума станут около 12 тыс. человек.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

С 1 июня 2017 года Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам, которые выдаются на приобретение новостроек, на 0,2-0,75 п. п. Снижение по остальным базовым ипотечным предложениям организации произойдет с 5 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Сбербанка.

В России десятки тысяч таксистов не вышли на работу

Путин рассказал то, о чем все молчат

Президент РФ Владимир Путин заявил, что молчание мировой общественности по теме ПРО и двойные стандарты приводят к гонке вооружений. Об этом сообщает ТАСС

Charlie Hebdo изобразил Макрона щенком

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на встречу президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, изобразив последнего щенком.

Крым отказался от украинского интернет-трафика

Крым после технического сбоя полностью отказался от украинского интернет трафика, заявил министр внутренней политики, информации и связи республики вице-премьер Дмитрий Полонский

Максакова заговорила об убийстве Саакашвили

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что была свидетелем разговора о готовившемся покушении на бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телеканал ZIK.

Россия в рейтинге ФИФА опустилась на рекордно низкое место

Сборная России по футболу установила новый антирекорд в рейтинге FIFA, опустившись на 63-е место. Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Тридцатиградусная жара придет в Москву

Синоптики заявили, что уже на следующей неделе начнется жаркое лето. Специалисты обещают повышение температуры до 30 градусов. Об этом со ссылкой на специалиста погодного центра «Фобос» сообщает РИА Новости.