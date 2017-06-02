Двенадцать фермеров крупнейшего острова Германии - Рюгена - выступили против прокладки трубы газопровода «Северный поток-2», которую намерена провести «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает Life

В заявлении фермеров, поданном в администрацию Рюгена, сказано, что в прокладке двух ниток газопровода «нет неотложной необходимости ни у Германии, ни у Европы в целом». Кроме того, по словам фермеров, строители отказываются от проведения экспертизы альтернативных вариантов компенсаций.

Как утверждает Life, землевладельцев не устроил размер компенсаций и другие условия, на которых они должны будут оставить свои фермы. По данным издания, фермерам предлагались аналогичные земельные наделы.

Если фермеры предоставят свои земли для строительства газопровода, их статус изменится, и они станут пастбищами. Там нельзя будет выращивать пшеницу, рапс, ячмень и сахарную свеклу. В общей сложности для строительства «Северного потока-2» потребуется рекультивировать и преобразовать тысячу гектаров сельхозугодий. По данным Nord Stream 2 AG, из них для сельского хозяйства сейчас используются 300 гектаров, а остальная территория представляет собой пастбища, на которых есть скудные леса.

Помимо фермеров, прокладкой труб недоволен и местный природоохранный союз. Однако представитель Nord Stream 2 AG Штефан Эбберт выразил уверенность, что «компания сможет найти решения в деловом и конструктивном диалоге с собственниками и арендаторами земли на острове». «Мы ожидаем получить все необходимые разрешения в Германии до конца года, так чтобы в начале 2018 года могли начать подготовительную деятельность на суше и с середины мая строительные работы на морской части проекта», - рассказал Эбберт Life. По его словам, 12 несогласных с вариантами компенсаций - самые крупные землевладельцы. При этом он не уточнил, сколько земли находится в собственности у этих фермеров.

Газопровод «Северный поток- 2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 километров. Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа по украинской территории. Проект оценен в 9,5 миллиарда евро. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019-го. Суммарная мощность двух ниток газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.