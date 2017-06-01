Орешкин назвал курс доллара и стоимость нефти к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ высказал уверенность, что продление договоренности нефтедобывающих стран об ограничении добычи нефти приведет к пересмотру макропрогноза на 2017 год.

Как передает "Интерфакс", Орешкин считает, что будет повышен прогноз по ценам на нефть, а также возможно пересмотрена инфляция в сторону понижения.

Сейчас в прогнозе цена на нефть стоит в $45,6 за баррель.

Что касается рубля, то он будет крепче, чем 68 рублей за $1 на конец года, которые указаны в прогнозе в настоящее время.

"Можно примерно ориентироваться на 62-63 рубля за $1 к концу года", - отметил Орешкин.