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Силуанов заявил, что Россию ждут непростые три года
Министр финансов России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что ближайшие три года в России будут сопряжены с определёнными трудностями.
«Нам придётся пройти непростые 2018-2019 годы, и дальше за 2020 год мы уже сможем наращивать расходы», — цитирует «Газета.Ru» заявление Силуанова.
Глава Минфина также добавил, что проект бюджета на следующую трёхлетку предполагает привлечение внешних займов в размере $3 млрд в год.
Ранее экономист, советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие Брокер» Сергей Хестанов в разговоре с НСН назвал условие, при котором Россия перестанет жить в долг.
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