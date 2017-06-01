Экономисты определили место России: Ниже, чем Казахстан

Россия опустилась с 44-го места на 46-е в новой версии рейтинга самых конкурентоспособных экономик мира. Рейтинг опубликован на официальном сайте швейцарской бизнес-школы IMD.

Всего в рейтинге 63 позиции. В 2017 году российскую экономику обогнали по конкурентоспособности Казахстан (поднялся с 47-й на 32-ю строчку) и Индия (45-е место). Ниже России опустились Турция и Словакия, год назад ее опережавшие.

В пятерке главных достижений России за отчетный год IMD выделила улучшение динамики ВВП, реального ВВП на душу населения, рост числа потребителей мобильного интернета, увеличение количества иностранных студентов и удешевление рабочей силы. Среди антирекордов - ухудшение сальдо платежного баланса, дефицит федерального бюджета, стоимость электричества для промышленных потребителей и имидж за рубежом.

Гонконг второй год подряд занял первое место в рейтинге. В топ-3 также вошли Швейцария и Сингапур. США опустились в списке на одну позицию и заняли четвертое место. В десятке самых конкурентоспособных оказались Нидерланды, Ирландия, Дания, Люксембург, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты.

Замыкают рейтинг Украина, Бразилия, Монголия и Венесуэла.

В 2016 году конкурентоспособность России росла на одну позицию, но в 2015-м падала сразу на семь. Рейтинг IMD включает четыре группы параметров: состояние макроэкономики, качество госрегулирования, инфраструктуры и эффективность бизнеса.