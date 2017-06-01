Пенсионные игры Минэкономики

Пенсионный возраст могут повысить, но пенсии при этом не вырастут. Это следует из прогноза Минэкономразвития на 18 лет, сообщили «Ведомости» . Зарплаты за этот период поднимутся, то тоже не намного. При этом рост ВВП страны может быть выше, чем среднемировой. В чем смысл экономического роста, при котором не растет благосостояние граждан?

Слова из заголовка «Ведомостей» несколько напоминают текст «Интернационала»: «…а пенсии — никогда». Издание ознакомилось с целевым вариантом макропрогноза Минэкономразвития до 2035 года. Ведомство планирует повышать экономический рост за счет увеличения числа занятых. Его в свою очередь могут достигнуть за счет повышения пенсионного возраста: мужчины — 65, женщины — 63. И при этом пенсии почти не вырастут. И это самое непонятное: пенсионный возраст собирались поднимать, чтобы сократить количество пенсионеров, благодаря этому появляются свободные деньги, и они тратятся на выплату пенсий.

То есть работать предстоит дольше, зато и пособия будут выше. По крайней мере, такова была идея главного сторонника повышения пенсионного возраста Алексея Кудрина . Но Минэк, судя по публикации, пошел дальше. Возраст могут повысить, а пенсии останутся прежними.

Евгений Балацкий доктор экономических наук «Все время стоит вопрос о том, каким образом простыми мерами наполнить бюджет. То есть совсем простыми мерами. И потом как его распределить. Если мы просто-напросто увеличиваем пенсионный возраст, понятно, что у нас сразу высвобождаются определенные деньги, это простой способ. Сложный — увеличивать экономическую активность, увеличивать производство. По большому счету ничего серьезного в этом плане не делается, все такие попытки очень вялые. Доходная база не растет. А если она не растет, то единственное, что можно придумать, это попробовать с пенсионерами поиграть».

Прогноз по зарплатам тоже особой радости не вызывает. За 18 лет они вырастут всего в полтора раза. То есть реальные доходы будут увеличиваться всего на 3% в год. К докризисному уровню зарплаты россиян вернутся только через пять лет. А теперь хорошие новости: в случае успешного хода реформ, экономический рост через девять лет составит 3,5% в год. И это, по прогнозу Минэка, будет выше среднемирового уровня.

Росту будут способствовать и инвестиции, освободившиеся на выплатах пенсионерам. То есть экономика будет расти и за счет пожилых граждан. Остается только маленький и, наверное, не очень патриотичный вопрос. А зачем нужен экономический рост, если благосостояние жителей при этом не меняется?

Иван Родионов профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ «Любая экономическая политика, которая не ведет к повышению жизненного уровня, бессмысленна, и пользы от нее никакой. Да, живем мы не очень хорошо, но не критически нехорошо. То есть на самом деле уровень жизни можно смело уронить еще процентов на 30. При том вспомните, даже та экономическая программа, когда у нас все было хорошо, 20-20, она же была абсолютно неамбициозной. Никто не говорил, что мы будем жить хорошо. Нам говорили, что да, вот чуть-чуть получше. Все съедали, всем это нравилось. Правильно говорил Виктор Степанович, в свое время очень мудрая у него была мысль: не жили никогда хорошо, чего же начинать-то?»

Как обычно, есть и еще один аргумент, который может вселить и оптимизм, и пессимизм. Российские прогнозы и стратегии на столь долгий период имеют обыкновение не сбываться. Как правило, по независящим от их авторов причинам. Например, структурные реформы, о которых так много говорят, так и не пройдут. И нет сомнения, что до 2035 года появятся новые прогнозы и стратегии, в которых будут описаны совсем другие реалии. Может быть, будет хуже. А может, не будет. Возможно, для Минэкономики было бы лучше, если бы прогноз ведомства не попал в публичную плоскость. Тут стоит взять пример с Алексея Кудрина, который тщательно скрывает свою стратегию от общественности. И тем самым, возможно, улучшает сон будущих пенсионеров.