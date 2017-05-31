Стало известно, когда доходы россиян вернутся к докризисному уровню



Минэкономразвития сообщило, что россияне могут рассчитывать на возвращение своих доходов к докризисному уровню только к 2022 году. Пенсии же не достигнут этих показателей и к 2035 году.

В ближайшие 20 лет ожидается практически нулевой реальный рост пенсий, отмечают "Ведомости" со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.



В целевом варианте макропрогноза-2035 предполагается повышение темпа роста экономики за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда. В том числе, рост занятости будет достигнут за счет повышения пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.



При этом повышение пенсионного возраста произойдет вместе с резким падением уровня пенсий. Их отношение к зарплате снизится с 35% до 22%.



Издание отмечает, что план повышения темпов экономического роста в РФ будет не выгодным для пятой части общего населения страны: их доходы сильно сократятся в сравнении с другими.



По прогнозу, в ближайшие 20 лет зарплаты и доходы россиян также будут расти медленнее, чем экономика страны. Предполагается, что доходы населения за 20 лет увеличиаттся на 55%, реальные зарплаты – на 56,5%, экономика – на 78%, а пенсии – всего на 2,5% по сравнению с 2016 годом.

