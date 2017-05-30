Наггетсы исчезнут из ресторанов McDonald’s

Россельхознадзор был вынужден ограничить экспорт продукции поставщика наггетсов для ресторанов быстрого питания.

Российское ведомство ввело временные ограничения на экспорт наггетсов в третьи страны. Речь идет о проверке продукции ООО "Каргилл". Ранее в наггетсах Мс Nuggets специалистами Россельхознадзора был найден фурозолидон.

Отметим, что компания поставляет наггетсы в рестораны McDonald’s. Поставки возобновятся по итогам расследования инцидента и исправления выявленных нарушений. Запрет был наложен в целях безопасности здоровья потребителей.