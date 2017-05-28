Граждан с низкими доходами ограничат в доступе к кредитам

Банк России собрал мнения свыше 100 банков об инструментах, необходимых для определения безопасного порога долговой нагрузки, и частично опубликовал результаты в "Обзоре финансовой стабильности".

Эксперты склоняются к тому, что для разных заемщиков порог должен быть различным. "Банковские рисковики применяют именно ступенчатую шкалу, - отмечает вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов . - Для людей с низкими доходами потолком можно принять 30 процентов дохода, со средними - 50, с высокими - 70". "Миллиардер прокормит семью и на один процент своего дохода, а человек с зарплатой на уровне МРОТ и копейки не сможет потратить на обслуживание долга", - говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев

Для реализации идеи Банк России разрабатывает модель интеграции данных из бюро кредитных историй (БКИ). Речь идет о построении единого информационного пространства в сфере кредитных историй и облегчении доступа к ним, пояснила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева . По ее словам, реализован такой подход может быть разным образом, например, все 16 существующих БКИ могут наладить быстрый обмен информацией. Возможно, опорную роль будут играть крупнейшие БКИ, где аккумулируется основная часть кредитных историй. Кроме того, обсуждается более эффективный механизм оценки официальных и неофициальных доходов заемщиков, а также формула расчета закредитованности граждан.

За дифференциацию применения PTI (payment to income - отношение платежа к доходу) по уровню дохода заемщика и типу/валюте кредита высказался ряд участников опроса ЦБ РФ. При этом эксперты считают, что для корректного расчета из доходов нужно вычитать обязательные платежи, например, на оплату рассрочки или страховки.

Готовя ограничение долговой нагрузки, Банк России ссылается на опыт развитых стран, где такой контроль неплохо себя зарекомендовал. Для этого банки должны иметь возможность быстро проверить информацию о доходах заемщика и об уже взятых им долгах.

Однако за исключением нескольких крупных банков, банкиры так и не получили доступ к данным Пенсионного фонда РФ о зарплатах и доходах граждан, на которые начислены страховые взносы (хотя законопроект об этом еще в ноябре принят Госдумой в первом чтении), а покупать информацию у большого количества кредитных бюро для многих банков слишком дорого.

Вопрос об источниках информации о доходе заемщика оказался наиболее дискуссионным, отмечается в обзоре Банка России. И пока непонятно, как организовать интеграцию данных бюро кредитных историй и в то же время сохранить их бизнес. Сами БКИ эту тему не комментируют.

Добросовестным заемщикам будет выгодно, если банки будут напрямую получать всю информацию об их доходах и имеющихся долгах. В этом случае для банкиров снижаются риски кредитного мошенничества и невозврата кредита из-за неплатежеспособности клиента. На сумму этих рисков банки смогут уменьшить процентные ставки, говорит Олег Иванов.

В Банке России не называют сроков, когда могут быть введены ограничения по долговой нагрузке. Сейчас острой необходимости в этом нет. В кризис банки стали гораздо строже подходить к оценке платежеспособности заемщиков. По необеспеченным ссудам задолженность практически не растет, доля ссуд с просрочкой свыше 90 дней падает.

30 процентов зарплаты не должны превышать платежи по кредиту человека с низкими доходами, считают банки

Но начинается новый кредитный цикл, частью которого уже в этом году станет и оживление потребительского кредитования. В Центробанке считают, что на случай образования "пузырей" на этом рынке нужно подготовить все инструменты, чтобы избежать закредитованности граждан.

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