СМИ: Трамп намерен продать половину нефтяного резерва США

Президент США Дональд Трамп намерен продать половину стратегического нефтяного резерва Соединённых Штатов. Об этом сообщает CNN.

Для обоснования продажи администрация Трампа укажет на всплеск добычи нефти на территории Америки.

По данным Минэнерго США, к настоящему моменту в хранилищах находится 688 млн баррелей нефти, которых хватит на 149 дней, что превышает 90-дневный минимум, требуемый Международным энергетическим агентством (МЭА).

Отмечается, что продажа нефти может принести значительные средства в бюджет. В настоящее время цены на нефть варьируются в районе $50 за баррель, тогда как запасы делались при средней цене в $29,70 за баррель.

Ранее Трамп подписал расширяющий добычу нефти и газа на шельфе указ.