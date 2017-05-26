Россиян призвали не охотиться на новые купюры

«Решение ввести в обращение новую купюру в 2000 рублей частично обусловлено кризисными явлениями экономики последних лет. Если раньше при обычном походе по магазинам средний чек покупок укладывался в тысячу рублей, то на сегодняшний день, после резкого скачка инфляции 2014-2015 годов, этот показатель стал превышать прежний номинал. Купюра в 2 тысячи рублей появилась единственно для удобства расчетов россиян при повседневных розничных покупках», - заявил Алисенов.

Алисенов добавил, что решение ввести в обращение купюры номиналом 200 рублей было «чисто интуитивным».

«Думаю, здесь принципиального решения не было, число интуитивное. Главное было дать промежуточную банкноту между 100 и 500 рублями для удобства расчетов, так как монеты из-за инфляции прошлых лет постепенно вытесняются из обращения, и этот процесс уже не остановить», - подчеркнул Алисенов.

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в октябре 2017 года. Окончательный дизайн банкнот появится в июле, однако уже сейчас известно, что на купюре в 200 рублей будет размещен символ Севастополя – памятник затопленным кораблям, а на купюре в 2000 рублей – мост на остров Русский и космодром Восточный на Дальнем Востоке. Алисенов отметил, что первое время россияне будут пытаться заполучить новые банкноты для коллекции, однако вскоре купюры номиналом 200 и 2000 рублей станут «повседневной обыденностью». Специалист не исключил, что в отдаленном будущем появится банкнота в 10 тысяч рублей.