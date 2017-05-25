Нефть обвалилась в цене после решения о продлении венского соглашения

Цены на нефть рухнули на 5% в связи с продлением договоренностей о сокращении добычи. Соглашение было продлено на девять месяцев. Об этом сообщает РИА Новости

«Рынок, похоже, немного разочарован, потому что нет ничего большего (чем ожидалось — прим. Рамблер)», — заявил аналитик HSH Nordbank AG Ян Эдельманн.