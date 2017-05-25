Главные события у вас в почте
Нефть обвалилась в цене после решения о продлении венского соглашения
Цены на нефть рухнули на 5% в связи с продлением договоренностей о сокращении добычи. Соглашение было продлено на девять месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рынок, похоже, немного разочарован, потому что нет ничего большего (чем ожидалось — прим. Рамблер)», — заявил аналитик HSH Nordbank AG Ян Эдельманн.
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигала отметки в 51,36 доллар за баррель, цена нефти марки WTI падала до 48,8 доллара за баррель. 25 мая в Вене страны, входящие в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и страны, не входящие в картель, продлили соглашение о сокращении добычи нефти до конца первого квартала 2018 года. 30 ноября 2016 года страны ОПЕК приняли решение о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Данная мера призвана стабилизировать цены на сырье. Согласно договоренностям, Россия обязалась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.
Оставить комментарий