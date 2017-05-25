Минстрой планирует отказаться от отключения горячей воды в домах

Заместитель министра строительства и ЖКХ, главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис заявил, что Минстрой откажется от планового отключения горячей воды в жилах домах в случае успеха эксперимента, передает RNS.

Он уточнил, что у 2022 году планируется сократить отключение горячей воды до недели.

"Мы планируем к 2022 году выйти на семидневный срок. В порядке эксперимента несколько крупнейших компаний обещают нам под нашим контролем провести эксперимент — не отключать горячую воду вообще в двух городах нашей страны. Если это получится, мы, конечно, сформируем нормативные требования поэтапно перейти к этой технологии. И (надо понять) сколько это будет стоить. Эта проблема заботит каждого нормального потребителя. Это наш быт, и мы хотим сделать этот быт лучше", — сказал Чибис.

В московских домах с понедельника, 22 мая, начались профилактические отключения горячей воды. Обычно открючение горячей воды длится 10 дней.