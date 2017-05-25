Реальные доходы россиян снизились до уровня 2009 года

Несмотря на то, что 2016 год экономика России закрыла в восстановительной динамике, реальные доходы населения продолжают снижаться. По данным Внешэкономбанка (ВЭБ) в апреле их падение достигло уровня 2009 года, сообщает «Интерфакс»

Андрей Клепач. «Потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в первом квартале, в апреле несколько снизились. В основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение, как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения. В реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года», - констатирует главный экономист ВЭБа

По мнению экономиста, преодоление общей тенденции снижения доходов домашних хозяйств напрямую влияет на «устойчивость дальнейшего роста экономики».

Выводы Клепача подтверждают и данные Росстата : в апреле 2017 года денежные доходы населения упали сразу на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 года.

Реальные доходы населения России снижались три года подряд: в 2014 году доходы упали на 0,7%, в 2015 году - на 3,2%, в 2016 их снижение составило 5,9%. Тем не менее, в 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов населения на 1,0%.