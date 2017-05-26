Россияне рискуют потерять треть пенсионных накоплений

Менять фонд без денежных потерь можно раз в пять лет. Те, кто делает это досрочно, теряют накопленный доход от инвестирования. Эти средства НПФ или ПФР направляет в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС). Туда же идут деньги умерших клиентов, если правопреемники не обратились за ними в течение полугода.

НПФ информацию о потерях из-за досрочной смены страховщика или смерти клиента не раскрывают, отмечает издание. Однако «Ведомости» изучили отчетности 13 крупнейших фондов (более 90 процентов всех накоплений страны) и вычислили, что их клиенты потеряли 7,1 миллиарда рублей инвестиционного дохода. Например, НПФ «Лукойл-гарант» в 2016 году направил в РОПС миллиард рублей потерянных гражданами средств.

По данным издания, потери могли быть и больше, но в прошлом году почти вдвое сократилось число досрочных переходов из НПФ: с 3,3 миллиона до 1,8 миллиона человек.

За прошлый год 13 крупнейших НПФ нарастили РОПС в 3,5 раза – с семи миллиардов до 24,8 миллиарда рублей. «Ведомости» выяснили, что 59 процентов роста РОПСа обеспечил утраченный гражданами инвестиционный доход и не востребованные правопреемниками деньги.

Исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев заявил газете, что в 2017 году россияне потеряют уже до 30 процентов от размера своего счета, если не будут знать о рисках и напишут досрочные заявления о смене фонда.

Правом срочного перехода (без потери инвестиционного дохода) пока воспользовалось меньшинство россиян. Досрочные заявления по итогам 2015 года составили 95,6 процента от всех удовлетворенных заявлений, а в 2016 году – 99, а в 2016 году – 99,2 процента.

РОПС представляет собой обособленную часть пенсионных накоплений, которая используется для выплат правопреемникам застрахованных лиц, покрытия возможных убытков фондов, а также в случае краха НПФ для выплат их клиентам.

Ваши знакомые перевели пенсионные накопления в частные фонды? Поделитесь с ними этой информацией, нажав на кнопки соцсетей ниже: