Минфин предложил платить фиксированную выплату к пенсии из бюджета

Минфин предлагает перевести финансирование фиксированной выплаты к пенсии, которая в 2017 году составляет 4800 рублей, на федеральный бюджет, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

Это поможет сохранить пенсионные права граждан при снижении ставки страховых взносов с 30 до 22% (часть налогового маневра, вторая часть – повышение НДС до 22%), убежден чиновник финансово-экономического блока. Параметры маневра и новые предложения Минфина будут обсуждаться в понедельник на совещании у Медведева, знают два федеральных чиновника.

Как отмечает газета, маневр бьет по финансированию Пенсионного фонда (ПФР), а главное – сокращает пенсионные права граждан, так как основная часть снижения ставки приходится именно на пенсионный взнос. Поэтому против маневра выступает социальный блок правительства. Сейчас взнос в ПФР составляет 22%, из которых 16 процентных пунктов учитываются в будущих пенсионных правах граждан, а 6 процентных пунктов идут на фиксированную выплату.

Перевод фиксированной выплаты на попечение бюджета не нарушит страховых принципов, поскольку она не имеет страховой природы, считает чиновник финансово-экономического блока. Зато это позволит чисто математически сократить бюджетный трансферт в ПФР: из-за маневра он возрастает в 1,6 раза, а если фиксированная выплата не относится к страховой пенсии, то и в трансферте на пенсионные выплаты она не должна учитываться.

Сейчас за счет собранных взносов финансируется только две трети расходов на выплату страховых пенсий, еще треть добавляет федеральный бюджет. По закону о бюджете ПФР на 2017 год взносов будет собрано 4,3 триллиона рублей, а на выплату страховых пенсий требуется 6,4 триллиона рублей, остальные 2,1 триллиона – бюджетный трансферт. Маневр "22 на 22" приводит к увеличению трансферта еще на 1,4 триллиона рублей, подсчитали в Минфине. Но если финансирование фиксированной выплаты перевести на бюджет и не учитывать как часть страховой пенсии, трансферт сократится на 2,3 триллиона — до 1,2 триллиона рублей.