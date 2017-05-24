Сбербанк спрогнозировал укрепление доллара до 68 рублей

К концу года курс доллара поднимется до 68 рублей. Об этом в среду, 24 мая, заявила директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева, передает ТАСС

«Наш прогноз был 64, сейчас — 68 рублей на конец 2017 года», — приводит агентство ее слова.

Она также считает, что к концу 2017-го инфляция в России замедлится до 3,8 процента, ВВП вырастет на 1,2 процента, а ключевая ставка будет понижена до восьми процентов.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 25 мая, составляет 56,27 рубля. Он понижен на 29 копеек.

В начале мая глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин сказал, что средний курс доллара в 2017 году составит более 60 рублей.

21 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что базовый прогноз его ведомства предусматривает падение цен на нефть до 40 долларов за баррель и рост курса американской валюты до 68 рублей.

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