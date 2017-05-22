Россия с 24 мая ограничит ввоз продукции с трех белорусских предприятий

Россия с 24 мая вводит ограничения на поставку продукции с трех белорусских предприятий: "Мясопродкут", "Розовый кит" и "Мясной двор "Тарасово". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

"С 24 мая введены временные ограничения на поставку в Россию продукции предприятий: СООО "Мясопродукт" и ООО "Розовый кит". В связи с тем, что ветслужба Белоруссии не исключила ООО "Мясной двор "Тарасово" по просьбе Россельхознадзора из реестра в связи с его повторным отказом от проведения инспекции, с 24 мая введены временные ограничения на ввоз продукции указанного предприятия в Россию", - сказала Мелано.

Кроме того, с 22 мая введен режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти белорусских предприятий: ОАО "Полоцкий молочный комбинат", Волковысское ОАО "Беллакт", ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат", ОАО "Щучинский маслосырзавод", Сморгонские молочные продукты филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", ОАО "Барановичский молочный комбинат", ОАО "Смолевичи Бройлер", СООО "Данон Шклов", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".