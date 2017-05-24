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Дочка «Роснефти» отказалась от покупки предметов интерьера для вертолета на 5 млн рублей
«РН-Аэрокрафт», дочерняя компания «Роснефти», отказалась от закупки предметов интерьера у «РДА» за 4,75 млн руб. ввиду того, что поставщик отказался снизить стоимость товаров. Об этом сообщается в протоколе закупочной комиссии, размещенном на сайте «Роснефти».
Члены закупочной комиссии единогласно поддержали отказ от заключения договора с «РДА».
Ранее на сайте «Роснефти» был опубликован план на закупку предметов интерьера на сумму в 5 млн руб., о чем сообщил политик Алексей Навальный в своем блоге. В перечень товаров, закупку которых объявила «РН-Аэрокрафт», входили серебряные столовые приборы — стоимость, например, одной чайной ложки была установлена в 14 тыс. руб., салфетницы — 32 тыс. руб. за штуку, икорницы — стоимостью 83 тыс. руб. за штуку и др.
Как удалось узнать Навальному от сотрудников «Роснефти», закупаемые предметы интерьера предназначались для вертолета Роснефти.
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