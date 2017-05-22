Россиянам посулили рост зарплат в полтора раза через 20 лет

Через 18 лет, к 2035 году, зарплаты россиян увеличатся в полтора раза. При этом ВВП за этот срок вырастет на 176 процентов, а производительность труда — в 3,4 раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития

В целевой вариант прогноза ведомство Максима Орешкина заложило реализацию реформ в 2018-2024 годах. Они должны повысить число занятых в экономике россиян, производительность труда и инвестиционную активность в стране.

Издание отмечает, что сценарные условия, подготовленные министерством, свидетельствуют о том, что существенных трансформаций экономики России ждать не следует.

Оптимистичный вариант развития предполагает, что в 2035 году номинальная средняя зарплата составит 121 тысячу рублей без учета инфляции по четыре процента в год. Таким образом, к 2035 году средняя зарплата нынешнего поколения работающих россиян вырастет с 500 до 800 долларов месяц, а страховые пенсии — с 200 до 350 долларов (по текущим курсам).

В целевом сценарии также говорится, что пиковый рост ВВП России придется на 2028 год, он составит 3,6 процента. К 2035 году рост замедлится до 3,1 процента. Мировая экономика, как предполагают в правительстве, будет расти к этому времени медленнее трех процентов в год.

По последним данным Росстата, средняя зарплата в России в марте составляла 37640 рублей. В номинальном выражении за год она выросла на 5,8 процента, в реальном — на 1,5 процента.