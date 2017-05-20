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Киев ввел пошлины на шоколад из России
Межведомственная комиссия Украины по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины на российские кондитерские изделия из какао-бобов, сообщило Ura.ru.
Официальное сообщение появилось в газете центральных органов украинской власти «Правительственный Курьер». Согласно документу, на российский шоколад и другие готовые пищевые изделия из какао-бобов вводятся пошлины в размере 31,33% сроком на пять лет.
Отмечается, что комиссия приняла соответствующее решение на основании результатов проведенного Минэкономразвития Украины антидемпингового расследования. По данным ведомства, демпинговый импорт шоколада из России нанес «существенный вред национальному производителю».
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что Москва направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) и правительству Украины запрос на проведение консультаций по антироссийским санкциям, которые Киев постоянно вводит с 2014 года.
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