Киев ввел пошлины на шоколад из России

Межведомственная комиссия Украины по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины на российские кондитерские изделия из какао-бобов, сообщило Ura.ru.

Официальное сообщение появилось в газете центральных органов украинской власти «Правительственный Курьер». Согласно документу, на российский шоколад и другие готовые пищевые изделия из какао-бобов вводятся пошлины в размере 31,33% сроком на пять лет.