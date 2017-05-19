Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление

Ослабление курса рубля вероятнее, чем укрепление, так как курс национальной валюты пока на 70% зависит от цены на нефть. Об этом заявил журналистам глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин

"Я вижу больше вероятности снижения цены на нефть, чем роста, поэтому и вероятность ослабления рубля выше, чем укрепления", - сказал он.

Экономическая стратегия развития России, подготовленная ЦСР, предполагает существенное увеличение несырьевого экспорта, отметил Кудрин. В результате влияние нефтяных цен на курс рубля уменьшится.

"Курс станет стабильным. Но для этого нам нужно диверсифицировать свой экспорт", - подчеркнул он.