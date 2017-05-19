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Россиян предупредили о подорожании продуктов
Банк России заявил, что в ближайшее время в стране ожидается повышение цен на продукты питания. Об этом сообщается в новом выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен».
«В ближайшие месяцы цены на плодоовощную продукцию могут вернуться к прошлогоднему уровню, при этом возможно небольшое повышение годовой продовольственной инфляции. Предполагается тем не менее, что в отсутствие непредвиденных шоков оно будет компенсировано дальнейшим замедлением роста цен на непродовольственные товары и услуги», - отмечает ЦБ.
Отмечается, что ускорения годовой инфляции не ожидается.
В Банке России также рассказали, что подорожание отдельных продуктов может оказать негативное влияние на инфляционные ожидания домашних хозяйств.
«Риски ухудшения курсовых и инфляционных ожиданий экономических агентов связаны также с возможным временным повышением волатильности мировых товарных и финансовых рынков, в том числе на фоне переговоров об ограничении добычи нефти странами-экспортерами», - отмечает пресс-служба организации.
В ЦБ пояснили, что «умеренно жесткие денежно-кредитные условия» позволяют ограничивать риски и поддерживать инфляцию на нужном уровне.
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