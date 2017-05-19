За три месяца налоговыми каникулами для самозанятых воспользовалось 40 человек

За первые три месяца этого года всего 40 человек воспользовалось уведомительным порядком получения статуса самозанятых, дающего право на получение двухлетних налоговых каникул. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ответ Федеральной налоговой службы (ФНС) бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Согласно тексту письма, больше всего уведомительным порядком пользовались в Белгородской области — там на учет встали четыре репетитора и пять уборщиц. В Москве в качестве самозанятых себя зарегистрировали одна няня, один репетитор и два человека, оказывающих услуги по уборке. Всего на налоговый учет было поставлено 27 граждан России и 13 иностранцев.

С 2017 года в России введены двухлетние налоговые каникулы для граждан, оторые добровольно заявят в налоговые органы о своем статусе самозанятых. В ФНС не бурется оценивать эффективность этой нормы. Как заявили «Коммерсанту» в налоговой службе, оценка активности граждан по постановке на учет в качестве самозанятых не относится к компетенции ФНС.

По мнению Бориса Титова, «внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось». Бизнес-омбудсмен настаивает, что регистрация самозанятых должна проходить «в одном окне» путем регистрации гражан в качестве ИП с разовым платежом в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

По разным оценкам, в сером и черном секторе в России заняты от 15 до 22 млн человек.