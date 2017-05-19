Варшава не пошла на газовый компромисс

Варшава продолжает занимать непримиримую позицию в рамках урегулирования антимонопольного расследования против "Газпрома" ЕС . Польская госкомпания PGNiG предложила Еврокомиссии не только оштрафовать "Газпром", но и отобрать у компании газопроводы и подземные хранилища газа в Европе, а также заставить пойти на уступки по условиям контрактов. Аналитики сомневаются, что радикальные идеи PGNiG найдут поддержку в Брюсселе: "Газпром" выразил готовность взять на себя обязательства по изменению поведения на рынке, и ЕК готова согласиться на компромисс.

Польская госкомпания PGNiG опубликовала свои предложения Еврокомиссии по разрешению антимонопольного дела против "Газпрома". Радикальные идеи, высказанные на вчерашней пресс-конференции главой PGNiG Петром Возняком, идут далеко за пределы "рыночного теста", проводимого ЕК (см. "Ъ" от 4 мая). Для начала господин Возняк предложил все же оштрафовать "Газпром" за якобы допущенные им нарушения, хотя сейчас Брюссель как раз пытается решить вопрос без штрафа на основе добровольных обязательств "Газпрома" по поведению на рынке (см. "Ъ" от 14 марта). Более того, Петр Возняк дал понять, что потенциальное решение ЕК оштрафовать "Газпром", пусть штраф и будет перечислен в бюджет ЕС, даст основания "пострадавшим компаниям" подать иски к "Газпрому" о возмещении ущерба в своих странах. Таким образом, как и предполагал "Ъ", Польша в принципе выступает против соглашения с российской компанией. "Газпром" не стал комментировать польские предложения, в ЕК заявили, что рассмотрят их вместе с отзывами других участников рынка.

По мнению PGNiG, следует добиться от "Газпрома" и других уступок, причем не в качестве добровольных обязательств, а в виде директивных указаний ЕК. Так, по мнению поляков, "Газпром" должен дать своим клиентам однократное право на пересмотр (по сути, односторонний) ценовой формулы в контракте, чтобы установить "рыночные цены". Кроме того, "Газпром" должен снизить объем take-or-pay до 75% от контрактных объемов поставки газа для клиентов в Восточной и Центральной Европе (сейчас, как правило, это 85%). По мнению PGNiG, это выравняет рыночные условия с западноевропейскими компаниями, которым "Газпром" якобы предоставляет "гибкие условия" отбора газа. Впрочем, по данным "Ъ", подобную гибкость "Газпром" дает только при отсутствии прямой привязки к ценам хабов, а именно этого в числе прочего добивается PGNiG.

Кроме того, польская компания считает, что нужно обязать "Газпром" продать свои доли в газопроводах Ямал--Европа (в польском участке у российской компании 48%, такая же доля у самой PGNiG), Opal, а также в немецком подземном хранилище газа "Катарина". Помимо этого "Газпром" должен дать согласие на двусторонние перетоки газа на всех пунктах входа в системы стран ЕС и членов Энергетического сообщества (то есть и Украины). Это требование выходит за рамки компетенции не только антимонопольного директората, но и всей ЕК. Наконец, PGNiG призывает обязать "Газпром" соответствовать требованиям Третьего энергопакета, в том числе по проекту трансбалтийского газопровода Nord Stream 2, к которому, по мнению польской стороны, эти требования должны применяться. При этом юридическая служба ЕК уже подтвердила, что право ЕС к Nord Stream 2 автоматически применяться не может (в силу его прохождения по морю).