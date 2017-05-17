Минфин подготовил предложения по программе поддержки ипотечников

Минфин РФ подготовил предложения по госпрограмме поддержки ипотечных заемщиков в тяжелой ситуации, которая действует до 31 мая, и направит их в правительство, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев журналистам в ходе Петербургского юридического форума.

"Сейчас готовятся в рамках исполнения поручения председателя правительства по этому поводу предложения. Мы свои предложения подготовили. Также в этой работе участвуют Минстрой Минэкономразвития . Когда предложения будут, они будет направлены в правительство и правительство примет решение", — сказал Моисеев.

Программа была запущена в 2015 году, ранее она была продлена до 31 мая 2017 года.