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Источник: МВФ ответил отказом на предложение кабмина Украины по пенсиям
Международный валютный фонд отказался согласовать предлагаемое кабмином Украины «осовременивание» пенсионных выплат и отмену налогообложения пенсий для работающих пенсионеров, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. Источник «Интерфакс – Украина» сообщил, что положения реформы еще обсуждаются.
В апреле МВФ подтвердил, что для сотрудничества с фондом Украине «критически важно» повысить пенсионный возраст.
Напомним, 3 апреля Киев получил от МВФ транш в 1 млрд долларов. После этого минфин Украины обнародовал полный текст меморандума о сотрудничестве с МВФ.
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