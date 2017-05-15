Источник: МВФ ответил отказом на предложение кабмина Украины по пенсиям

В апреле МВФ подтвердил, что для сотрудничества с фондом Украине «критически важно» повысить пенсионный возраст.

Напомним, 3 апреля Киев получил от МВФ транш в 1 млрд долларов. После этого минфин Украины обнародовал полный текст меморандума о сотрудничестве с МВФ.