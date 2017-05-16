«Золотое сечение». Инфляция в России достигла целевого уровня в 4%

Это следует из публикации Минэкономики , которое сообщило, что это по состоянию на 15 мая. Документ, который опубликовало ведомство, называется «Инфляционная картина». Поскольку она в первую очередь касается цен на продовольствие, так и хочется сказать «картина маслом».

Центробанк досрочно выполнил свое обещание, так как эти 4% должны были получиться по итогам года. К концу 2017-го инфляция может опуститься ниже 3% — 2,9, и есть основания доверять такому прогнозу — впереди летние месяцы, когда поспевает урожай, а цены традиционно снижаются. Но известно, что слишком низкая инфляция вредна экономике, о чем, кстати, недавно говорил и глава Минэка Максим Орешкин , предупреждая о рисках замедления роста.

Наталия Орлова главный экономист «Альфа-Банка» «Для экономики замедление инфляции, безусловно, благо. Но то, что она замедляется так резко, и это не очень предсказуемый процесс для ЦБ, для регулятора — тоже своеобразный стресс. Самое главное, не совсем понятно, надолго ли это замедление инфляции. Безусловно, очень хорошо, что мы вышли на такой уровень однозначной инфляции. Ему сейчас ничто не угрожает. Но конечно, экономике было бы комфортно, чтобы мы около какого-то одного уровня находились, и не было сильных скачков».

Собственно, о вреде дефляции осенью 2016 года заявляла и Эльвира Набиуллина в интервью Forbes . Для примера глава ЦБ выбрала развитые страны, где цены растут на 2% в год. Такая низкая инфляция может создать трудности для формирующейся экономики России, так как снижает стимулы для инвестиций. Правда, если будет выше 4%, то инвестиций тоже «не будет», добавила руководитель Банка России.

Егор Сусин. По такой логике, эти 4%, можно сказать, золотое сечение. В Минэкономики сообщили, что если инфляция упадет ниже этого уровня, то ЦБ будет быстро реагировать, снижая ставку. Кроме того, в Минэке подчеркивают, что крайне низкая инфляция возможна, если сохранится нынешний курс рубля. Но это только один из факторов, замечает главный эксперт центра экономического прогнозирования «Газпромбанка»

Егор Сусин главный эксперт центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» «Курс и цены на нефть — это, наверное, фактор, который в краткосрочном периоде дает определенную динамику цены. В целом, инфляционный фон у нас сейчас сдержан отчасти потому, что мы видим медленную достаточно индексацию тарифов естественных монополий. Отчасти потому, что продуктовые цены в мире не растут, а укрепление рубля так или иначе провоцирует и достаточно слабую динамику продуктовых цен в России».

И, конечно же, потребительский спрос — один из важнейших факторов инфляции. С ним ничего нового и особенного не происходит: он падает. По данным центра «Ромир», в апреле повседневные расходы россиян упали в годовом выражении почти на 5%. И это самые низкие результаты за последние пять лет. В марте россияне тратили куда больше, хотя весь месяц продолжался великий пост. Кстати, аналитики уже не первый год отмечают, что религиозные традиции влияют на инфляцию. Как бы то ни было, если верить Минэкономики, в календарь можно внести новую дату. 15 мая теперь не только день рождения московского метро, но и день, когда инфляция впервые в истории России достигла 4%. Страна окончательно распрощалась со стагфляцией, когда экономика падает, а инфляция растет. И сейчас у нас просто стагнация. Впрочем, если набраться оптимизма, то ситуацию можно назвать как-нибудь красиво. Например, платформой для дальнейшего роста.